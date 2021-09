Feldmans: Nākamgad jādiskutē par minimālās algas palielināšanu

Politiķis uzsvēra, ka ir jāvienojas, ka minimālā alga stabili būtu konkrēta daļa no vidējās algas apmēra valstī, tātad pieaugtu līdz ar vidējās algas palielināšanos. Feldmans norādīja, ka minimālā alga ir sociālās atbildības jautājums un sīkāk par to jāprasa labklājības ministram Gatim Eglītim (JKP).

Minimālās algas palielināšana būtu paralēls solis ar iedzīvotāju ienākumu nodokli (IIN) neapliekamā minimuma paaugstināšanai no 2022.gada, pauda JKP frakcijas vadītāja vietnieks. Mērķis ir arī samazināt Latvijas atšķirības šajā jomā salīdzinājumā ar Lietuvu un Igauniju.

Lai veiktu minimālās algas palielināšu, nepieciešams akcepts arī no vairākuma uzņēmēju, pauda Feldmans.

Kā ziņots, JKP politiķis norādījis, ka 2022.gada laikā ar IIN neapliekamajam ienākumu minimumam gan strādājošajiem, gan pensionāriem ir jāsasniedz 500 eiro. Par to pašlaik notiek sarunas koalīcijā un JKP piedāvā, ka šo summu var sasniegt pakāpeniski, daļu pieauguma paredzot no 2022.gada sākuma un vēl daļu no nākamā gada vidus.