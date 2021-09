Lietuvā no 13. septembra stājās spēkā Lietuvas valdības pieņemtā obligātā prasība, kas nosaka, ka, lai apmeklētu publiskas vietas, ir jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts jeb "iespēju pase". Bez digitālā sertifikāta ir atļauts iepirkties tikai nelielos ikdienā nepieciešamāko preču veikalos ar atsevišķu ieeju no āra, ja to tirdzniecības platība nepārsniedz 1500 kvadrātmetru. Portāls "Apollo.lv" apkopoja pieejamo informāciju par to, kā pieņemtā prasība strādā praksē.