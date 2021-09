Sarunā ar portālu "Apollo.lv" viņš atklāj, ka pārvākšanās no pilsētas uz mežu viņu nav biedējusi, tieši otrādi, kad zemes gabals bijis iegādāts, viņš darījis visu, lai pēc iespējas ātrāk nomainītu pilsētas drūzmu un trokšņus pret mieru un klusumu.

Mārcis Baltskars: Piedzima dēls un tad es sapratu, ka viņam nebūs kur iziet izskrieties, jo, ja viņš Rīgā izgāja ārā no mājas, tad nokļuva uzreiz uz ielas ar aktīvu satiksmi. Gribējās, kā jau katram latvietim, to savu pleķīti, pa kuru var paskraidīt. Galvenais lai ir miers un klusums, kad, atbraucot mājās, vari mierīgi pasēdēt un nav pilsētas trokšņi apkārt. Arī, protams, pilsētā, ja kāds pēkšņi piezvanīja, tad es varēju jebkurā diennakts laikā izskriet, taču tagad ir citādi: "Nē, es esmu mājās. Es nekur nebraukšu.". Līdz ar to ir daudz mazāk saraustīts dzīvesveids.