Potēšanas pret Covid-19 temps sāk pieaugt

Par to liecina arī apkopotie jaunākie NVD dati, jo ne visi mediķi datus par savām veiktajām vakcīnām ievada vienotajā datubāzē tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts - bieži tas tiek darīts pat ar vairāku dienu nobīdi. Līdz ar to pirmdien tika sapotētas 6317 personas, otrdien 6398, bet trešdien 7222, kas ir vairāk nekā pagājušajā nedēļā attiecīgajās dienās.

Kopš 3. maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17. maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2. jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.