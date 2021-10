Laikraksta redaktore un iesaistītā skolotāja komentē sludinājumu, ar kura palīdzību meklē Covid-19 pozitīvos, lai inficētos

Atbildot uz jautājumu par to, vai gatava, ka vīrusa izslimošana nav patīkama, Iveta saka: "To mēs zinām, bet mums ar imunitāti visiem viss ir kārtībā. Es domāju, ka mums tā pārslimošana būs pavisam viegla. Katrā ziņā mēs nebaidāmies no pārslimošanas. Mēs baidāmies no nepierādītas vakcīnas, kas nav kārtīgi izpētīta. Mēs no tā baidāmies. Jo mēs nezinām, kas notiks pēc pieciem, desmit gadiem, kāda mutācija sāksies no tās vakcīnas."