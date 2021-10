2021. gada sākumā pārciests spontānais aborts, kam sekoja nesekmīga mākslīgās apaugļošanas procedūra. Vīrietis nav neauglīgs, un procedūrā izmantotie embriji bija "augstas kvalitātes". Šai procedūrai vajadzēja būt veiksmīgai, taču viss izvērtās pavisam pretēji - ķermenis to noraidīja. Izteiktajam apgalvojumam nav zinātnisku pierādījumu, taču vīrietis domā, ka tā ir imūnsistēmas reakcija.

Tā it kā mana dzemde teiktu: "Atvainojiet, kas tas ir un kāpēc tas šeit atrodas bez manas atļaujas?"

Pēc tam, kad otrā mākslīgās apaugļošanas procedūra neizdevās, vīrietis atradās stadijā, kuru varētu raksturot kā "mākslīgās apaugļošanas ārstniecības krīze". Aprīlī tieši bija pagājis gads bez testosterona, un mērķi nebija sasniegti. Vīrietim likās, ka dzīve ir apstājusies, un bez iemesla katru dienu tika ciests no dzimuma dismorfijas.

Tāpēc es darīju to, ko darītu jebkurš vidusšķiras, baltādains tētis: es nopirku kemperi. Es parasti neesmu impulsīvu lēmumu piekritējs. 34 gadu vecumā man nekad nebija piederējis transportlīdzeklis un nebiju ļāvies atpūtai ārzemēs, kas nepārklātos ar studijām tur.

Es atturējos no domas, ka varētu tērēt tik daudz laika un naudas, lai radītu brāli vai māsu, ka tas varētu laupīt pilnvērtīgu dzīvi kopā ar bērnu, kas man jau bija.

Vīrietis cerēja, ka cita veida ārstēšanas metodi viņa ķermenis varētu uztvert pozitīvi. Tajā pašā mēnesī viņš ar nepacietību gaidīja intrauterīnās inseminācijas (IUI) procedūru, kad donora sperma tiek ievadīta tieši dzemdē, un ķermenis to "paņem" no turienes. Vienīgais medikaments, ko viņš lietoja naktī pirms procedūras, ir hCG hormons, lai pārliecinātos, ka ovulācija norit pareizajā laikā.

Sestdien, 8. maijā, mazo, bet, Fredija acīs, lielisko transportlīdzekli uz mazo ieliņu nogādāja draudzīgi cilvēki, kuri to bija pārveidojuši no astoņvietīga minivena par četrvietīgu mikroautobusu. Nākamajā dienā Fredijs ar to brauca uz Londonu, uz IUI procedūru, kas viņa cerībās rezultētos ar otru bērnu.