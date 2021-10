Vai "lokdauna" laikā drīkst izsaukt santehniķi, ja mājās gadījusies avārijas situācija?

"Tas ir loģiski un saprotami, un policisti to sapratīs," piebilda Ruks.

Ruks arī solīja, ka policija atkarībā no konkrētās situācijas būs saprotoša, turklāt patlaban eksperti strādā pie stingro ierobežojumu regulējuma uzlabošanas, līdz ar to vēl "šis tas tiks pieprecizēts".

Jau ziņots, ka par Covid-19 ierobežojumu neievērošanu fiziskai personai var piemērot administratīvo sodu no 10 līdz 2000 eiro, bet juridiskajai personai - no 140 līdz 5000 eiro. Šāds regulējums būs spēkā arī no ceturtdienas, 21.oktobra, līdz 15.novembrim īpaši laikā.