Aptauja: 16% Latvijas iedzīvotāju regulāri pārņem bezcerība un bezspēcība; "līderos" - jaunieši

Īpaši satraucoša situācija ir starp jauniešiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem, jo pašlaik šajā respondentu grupā 35% norādījuši, ka regulāri izjūt bezcerības un bezspēcības sajūtas.

Raugoties pēc iedzīvotāju vecuma, bezcerību un bezspēcību visbiežāk izjūt jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Šobrīd 35% šīs vecuma grupas pārstāvju ar minētajām sajūtām cīnās regulāri (8% - nepārtraukti, 27% - bieži), savukārt visretāk bezcerību un bezspēcību pēdējo 12 mēnešu laikā izjutuši iedzīvotāji vecumā no 55 līdz 74 gadiem (2% - nepārtraukti, 9% - bieži). Pārējās vecuma grupās ar bezcerību un bezspēcību saskaras vidēji 13% līdz 16% respondentu.

Savukārt šī gada pavasarī starp jauniešiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem bezcerību un bezspēcību regulāri izjuta 41% aptaujāto (15% - nepārtraukti, 26% - bieži), vecuma grupā no 55 līdz 74 gadiem šis rādītājs 18% (4% - nepārtraukti, 14% - bieži), bet pārējās vecuma grupās svārstījās no 22% līdz 28%.