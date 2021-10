Video: Vai Latvijā un ES valstīs pieņemtie Covid-19 ierobežojumi ir demokrātiski un balstās cilvēktiesībās?

Vestfālenes miera balvas stipendijas ietvaros tika veikts pētījums par to, vai Latvijā un Eiropas Savienības valstīs pieņemtie Covid-19 ierobežojumi ir demokrātiski un balstās cilvēktiesībās. Pētījuma ietvaros tika publicēti četri raksti un veiktas septiņas intervijas ar dažādu jomu speciālistiem. Portāls "Apollo.lv" piedāvā pētījuma apkopojumu.

Vai ES valstu pieņemtie ierobežojumi līdz šim ir bijuši saskaņoti?

Neskatoties uz to, ka 2020. gada martā visas ES valstis ziņoja par dažādiem Covid-19 ierobežojošiem pasākumiem, valstu pieņemto lēmumu kopums un laiks atšķīrās pat valstīs, kurām bija līdzīgas situācijas.

Pētot to, kad Eiropas Savienības valstis lēma par skolu slēgšanu, tika secināts, ka daudzas valstis paziņoja par skolu slēgšanu tad, kad apstiprinātu Covid-19 gadījumu skaits bija salīdzinoši zems, taču Itālija bija izņēmums. Lietuvas, Kipras, Maltas, Slovākijas un Latvijas valdība pieņēma lēmumu slēgt skolas jau tad, kad valstīs bija apstiprināti desmit vai mazāk ar Covid-19 inficēto.

Taču Zviedrijas valdība ir vienīgais izņēmums, jo tā ar teju 8500 apstiprinātiem Covid-19 gadījumiem sākotnēji atturējās no ierobežojošu pasākumu piemērošanas.

Kādas bija ES valstu tiesības pieņemt ierobežojumus?

Covid-19 ierobežojumu apjomi ietekmē Eiropas Cilvēktiesību konvencijas izmantošanu, taču tie ne vienmēr to pārkāpj. Konvencijā noteiktās tiesības pieļauj ierobežojumus, lai līdzsvarotu indivīdu ar sabiedrības interesēm, tostarp sabiedrības veselības un drošības aizsardzību.

Sākoties pandēmijai, Latvija, tāpat kā citas valstis, ārkārtējās situācijas laikā daļēji atkāpās no Eiropas Cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas un ANO Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām noteiktajām saistībām. Taču, kā norāda cilvēktiesību eksperti un to veidotie pētījumi, ir svarīgi nošķirt ārkārtas ierobežojumos un atkāpes no noteiktajām saistībām.