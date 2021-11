Līna Houleta zināja, ko sagaidīt no pēcdzemdību depresijas - pirms dažiem gadiem sieviete tam gāja cauri pēc sava dēla dzimšanas, taču šoreiz, kad nebija iespējas klātienē saņemt atbalstu vai sagaidīt ārsta vizīti mājas, bijis savādāk, vēsta raidsabiedrība BBC.

"Tas bija pagrimums, un no tā nevar izkļūt - jūs domājat, ka visiem ir labāk bez jums," saka 34 gadus vecā Līna.

"Neredzamie mazuļi"

"Ja pakalpojumi tiek sniegti attālināti, daudzi no šiem mazuļiem ir neredzami un viņu vajadzības netiek ņemtas vērā," saka "Parent Infant Foundation" pārstāve Sallija Hoga.

"Visi garām palaistie "pirmie notikumi""

"Nepiedodami"

Pēc mēnešiem ilgām kolikām un vemšanas Dilanam septiņu mēnešu vecumā tika diagnosticēta piena alerģija. Nikola par to šobrīd jūtas vainīga.

"Es esmu sociālais darbinieks, kam regulāri bija klātienes kontakts ar cilvēkiem. Kāpēc to pašu kāds nevarēja sniegt manam dēlam?"

Mediķi, kas dodas uz mājām, gan vainu neuzņemas. Viņi ir atbildīgi par mazuļa veselības un attīstības pārbaudi piecos punktos līdz divarpus gadu vecumam, taču pandēmija to realizēt nav ļāvusi. Programmas izpilddirektore Elisona Mortone saka, ka joprojām pastāv lielas atšķirības attiecībā uz to, cik lielā mērā pakalpojumi ir atgriezušies normālā stāvoklī, atkarībā no cilvēku dzīvesvietas.