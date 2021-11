Latvijas armija gatavojas arī sliktākajam scenārijam, ja Lukašenko pierobežā novirzīs migrantus

Tikmēr arī Latvijas armija gatavojas sliktākajam - iespējai, ka Lukašenko no Baltkrievijas mūsu pierobežā sadzītu bēgļu simtus.

Rīgas pilī šonedēļ ar sveiciniem no Maskavas ieradās jaunais Krievijas vēstnieks Latvijā Mihails Vaņins. Solīja starpvalstu politisko dialogu un praktisko sadarbību. Sveicienu no Vladimira Putina Egīlam Levitam nodeva angliski.

Tikmēr cita veida sveicienus no Krievijas kopš 2014. gada katru dienu saņem Ukraina. Priekšējā frontes līnijā šonedēļ bija CBC, BBC un citu televīziju žurnālisti. Tur lodes lido un lādiņi sprāgst 24 stundas no vietas.

Krievijas armija ir sadalīta vairākās bataljona taktiskās kaujas grupās. Kopā visā valstī to ir 168. Aprīlī Ukrainas pievārtē atradās trešā daļa no visām kaujas grupām (53). Rietumu militāristi bija satraukti, ka Krievija gatavojas iebrukumam. Bet aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu deva pavēli spēkus atvilkt. Tomēr 90% no tehnikas un personāla palika turpat. Pētnieki uzskatīja, ka tas darīts, lai gatavotos mācībām ZAPAD, bet šobrīd arī tās ir beigušās, un karaspēks Ukrainas pievārtē turpina "sēdēt ierakumos".