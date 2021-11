Vairāk nekā puse "jauno" bezdarbnieku nav saņēmuši vakcīnu pret Covid-19

Par pienākumu vakcinēties pret Covid-19 Latvijā diskutēts jau no vasaras vidus. Sākotnēji valdība lēma, ka obligāta vakcinācija būs izglītībā, ārstniecībā un sociālajā aprūpē. Saeima tomēr valdības lemto neapstiprināja. Pēc tam tika nolemts, ka pienākums vakcinēties no 15. novembra būs visiem pašvaldības un valsts iestāžu darbiniekiem, kā arī privātajā sektorā nodarbinātajiem, kuru darbs saistīts ar paaugstinātu Covid-19 izplatības risku. Ja vakcinācija sākta, tad to var pabeigt, regulāri testējoties.