EST spriedums punktu vēl nepieliek: diskusijas par Rimšēviča iespējamo imunitāti turpināsies Rīgas rajona tiesā

Viņš uzsāka un ilgāku laiku veda pārrunas ar Buimisteru, kurš par to bija paziņojis KNAB, tāpēc procesā ir daudz fiksētu sarunu, arī starp Taboru un Rimšēviču.

"Tās pašas sarunas, kuras noklausoties, izlasot, redzot to visu nav nekādu vispār šaubu par to, ka būtu noticis šis noziegums. (..) Ir pierādījumi lietā, ka viņi [Rimšēvičs un Tabors] ir komunicējuši par šīm liecībām," stāstīja apsūdzības uzturētāja šajā lietā, prokurore Džena Andersone no Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūras.