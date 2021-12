UEFA atceļ Totenhemas "Hotspur" un "Stade Rennais" spēli. Par rezultātu lems

Arnhemas "Vitesse" no Nīderlandes ar desmit punktiem jau beigusi sacensības, bet "Hotspur" ir septiņi punkti, un uzvaras gadījumi angļu klubs apsteigtu nīderlandiešus. Murska Sobotas "Mura" no Slovēnijas jau ierindojusies ceturtajā pozīcijā bez cerībām uz izkļūšanu no grupas.