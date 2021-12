Latvija arī pieteikusies vairāku ražotāju, kuru vakcīnas pagaidām nav apstiprinātas lietošanai Eiropas Savienībā, devām. To vidū ir tādi ražotāji kā "Sanofi", "Novavax", "Valneva" un "Curvevac". No šiem ražotājiem visvairāk vakcīnu iecerēts saņemt no "Curevac", kuri gada griezumā piegādās kopumā 946 510 devu. Minēto ražotāju vidū pārējie plāno piegādāt mazāku apmēru devu. Piemēram, "Sanofi" plāno nodrošināt kopumā 158 400 devu, "Novavax" - 162 160, bet "Valneva" - 126 212 devu.

No patlaban izmantotajām vakcīnām visvairāk nākamgad plānots saņemt "Pfizer"/"BioNTech" - kopumā 1 638 000 devu. Savukārt no "Moderna" paredzēts saņemt 914 600 devu. "Johnson&Johnson" patlaban plāno nodrošināt 525 700 devu, savukārt "AstraZeneca" - 263 870.

Skrīninga testam tiks atlasīti reisi no valstīm ar lielāko ievesto Covid-19 gadījumu skaitu Latvijā, proti, no Vācijas, Lielbritānijas, Zviedrijas, Ēģiptes, Polijas, Itālijas, Norvēģijas, Somijas, Lietuvas, Igaunijas, Ungārijas, Spānijas, Krievijas, Nīderlandes, Dānijas, Īrijas, Maltas, Ukrainas, Gruzijas un Šveices. Reisu atlase tiks veikta rotācijas kārtībā.

Tajā pašā laikā, lai kādi resursi tiktu ieguldīti dažādu digitālo sistēmu un infrastruktūras drošībā, tās nekad nebūs absolūti drošas un iespējamība atrast ievainojamību pastāvēs vienmēr. Līdz ar to, datu aizsardzība un sistēmu noturības veicināšana ir pastāvīgs process, kas jānodrošina visā to dzīves cikla laikā.

Koordinēta ievainojamību atklāšanas procesa ieviešana sniegs iespēju valsts pārvaldes iestādēm sadarboties ar drošības pētniekiem, sniedzot iespējas bez papildu investīcijām uzlabot sistēmu un vides drošību. Būtiski, ka šajā procesā ir arī zināšanu un pieredzes pārņemšana, jo katrai iestādei būs iespēja uzzināt par potenciālajām ievainojamībām no "Cert.lv" gadījumos, kad par tām ir ziņots no citām institūcijām, kas izmanto to pašu IT infrastruktūru, sistēmas, pakalpojumus vai iekārtas.