Banka, kurā notikusi policijas kratīšana, nākusi klajā ar paziņojumu par notikušo

Konkrētajā tiesas lēmumā ir teikts, ka noziedzīgā nodarījumā iespējami iesaistītās personas no 2015. gada līdz šim brīdim ir veikušas banku operācijas no dažādām vietām Čehijas Republikā, nevis Latvijā.

"Industra Bank"valdes priekšsēdētājs Raivis Kakānis uzsvēra: "Pagājušajā gadā pusgada garumā - no 30. marta līdz 1. septembrim FKTK bankā veica pilna tvēruma pārbaudi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju risku pārvaldības jomā. Pārbaudē sistemātiski trūkumi netika konstatēti. Banka kopš akcionāru maiņas ir veikusi milzīgu darbu, lai minimizētu iespēju to izmantot ļaunprātīgi vai nelikumīgi. Kā apliecinājums regulatora atzinīgajam vērtējumam par bankas īstenotajām pārmaiņām ir šogad uzlabotais riska reitings no augsta uz zemāku līmeni."