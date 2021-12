Foto ⟩ Duets Graudiņa/Kravčenoka kļūst par "Red Bull" sportistēm

"Nemaz negribēju šķirties no Anastasijas, turklāt šis solis nebūtu loģisks, jo esam kvalificējušās jaunās pasaules tūres elites līmenim," uzsvēra Graudiņa.

Sākot ar nākamo sezonu, Pasaules tūri kalendārā aizstās "Beach Pro Tour" turnīri, kas būs sadalīti trīs līmeņos - "Elite16", "Challenge" un "Futures". Viens no šiem turnīriem vasarā iecerēts arī Jūrmalā.

Graudiņa šosezon vēl spēlēs NCAA čempionātā, tāpēc plānots, ka Kravčenoka februārī dosies uz ASV, kur abas sportistes kopīgi trenēsies, lai martā piedalītos vienā no diviem "Elite 16" turnīriem Brazīlijā vai Meksikā. Maijā duets atkal apvienosies, lai gatavotos vasaras sezonai.

""Red Bull" viņu virzienā skatījās jau pēc uzvaras Eiropas čempionātā, taču Tīna kā studentu sporta pārstāve nevarēja slēgt līgumus ar sponsoriem. Šo sadarbību oficiāli uzsākam tikai tagad, taču sarunas bija jau pirms tam. Pati lielākā priekšrocība ir tā, ka viņas ir jaunas, jo "Red Bull" koncentrējās darbam ar jauniem sportistiem. Lai no tāda tirgus kā Latvija kļūtu par "Red Bull" sportistu, jābūt patiešām izcilām spējām. Līgums ir noslēgts uz diviem gadiem, bet tā summa ir konfidenciāla informācija," skaidroja sportistu menedžeris Edgars Buļs.

"Gribētu tur redzēt ne tikai Anastasiju un Tīnu, bet arī vēl kādus duetus, kuriem varētu piešķirt rīkotāju speciālos ielūgumus. "Volleyball World" ir lielas ambīcijas no vienkārši sporta pasākuma to padarīt par izklaidi. Sagaidāms, ka tam būs lielāka mediju ažiotāža nekā iepriekš," stāstīja Blaka.

No Latvijas sportistēm kā pirmā sezonu uzsāks Kravčenoka, kurai jau janvāra sākumā Dohā gaidāms "King of the Court" finālturnīrs, kurā viņa spēlēs kopā ar austrālieti Fību Belu.