Kāpēc tik vāji rādītāji?

Otrkārt, jāatzīst, ka Tairons Vudlijs savas karjeras pēdējos gados kļuvis par vienu no neskatāmākajiem cīkstoņiem UFC, jo viņš manāmi bija zaudējis savu agresiju un vēlmi uzvarēt. Tas bija redzams arī Pola un Vudlija pirmajā duelī. Māc šaubas par to, ka kāds reāli no Vudlija sagaidīja atšķirīgu sniegumu, it sevišķi pēc tik īsa sagatavošanās perioda. Kā vecam sunim neiemācīt jaunus trikus, tā neizmainīt 40 gadus veca MMA cīkstoņa sliktos paradumus.