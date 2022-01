Sievietei 35 gadu vecumā bija liels šoks, uzzinot, ka ir adoptēta. Viņai to paziņojusi kāda tuva radiniece, kas vēlējusies sāpināt Ligitu pēc viņas mātes un tēva nāves. Nespējot noticēt, viņa vērsās pie citiem tuviniekiem - māsīcas un brālēna. "Viņi apstiprināja, ka ir to zinājuši. Vienkārši man nebija to stāstījuši," atceras Ligita.

"Jo toreiz, kad es ar viņu sarunājos, viņš arī nebija pārliecināts, vai es pati to gribu, viņš teica: "Jūs skatāties, tikai neviļaties. Vai jūs pati to gribat?"," min Ligita.

Viņa atzīst, laikam visām lietām ir savs laiks. "Es to sapratu, un Mārtiņš mani uz to uzvedināja, ka es gribu to zināt, jo man vairs ne no kā nav bail, un es teicu jā, es gribu to zināt. Mārtiņš aicināja, lai atsūtu vēlreiz datus, un viņi sāks meklēt."