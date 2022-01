Leģendārā Betija Vaita neilgi pirms 100. dzimšanas dienas atklāja laimes noslēpumu

Betija Vaita atklāja, ka savā vecumā jūtas labi un diētā mēģina "izvairīties no jebkā zaļa".

Vaitas laimes atslēga bija vienmēr meklēt pozitīvo dzīvē. "Man tas ir no mammas, un tas nekad nav mainījies," atzina 99 gadus vecā Holivudas zvaigzne.

Vaitas karjera izklaides jomā ilga vairāk nekā deviņas desmitgades, pirmoreiz parādoties radio programā "Empire Builders", 1930. gadā astoņu gadu vecumā. Vairākus gadus vēlāk Vaita no radio izklaides programmām pārgāja uz televīziju. Vaita ir filmējusies tādos seriālos kā "Zelta meitenes" (The Golden Girls) un "Mērijas Taileres Mūras šovs" (The Mary Tyler Moore Show).