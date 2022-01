"Tā nebija jauna apsardze, tas bija drošības dienests." Pirms Navaļnija saindēšanas nomainīta Tomskas viesnīcas apsardze

Par "Xander" viesnīcā notikušo apsardzes nomaiņu izdevuma "The Insider" raidierakstā pavēstīja Navaļnija līdzgaitniece Marija Pevčika.

"Laikā, kamēr mēs tur [viesnīcā] bijām, novērošanas kameras uzraudzīja kaut kādi pavisam nesaprotami cilvēki. Tas ir, mūsu [informācijas] avots nezināja, kas viņi ir. Zināja vienīgi to, ka visa apsardze mainījusies," norādīja Pevčika.

Navaļnijam 2020. gada 20. augustā kļuva slikti lidojuma laikā no Tomskas uz Maskavu, pilots veica ārkārtas nolaišanos Omskas lidostā, un Navaļnijs ar saindēšanās pazīmēm nesamaņā tika nogādāts Omskas slimnīcā. Tur Navaļnijs aizvadīja vairākas dienas, kuru laikā netika dota atļauja komā esošo opozicionāru izvest no Krievijas. 22. augustā Navaļnijs no Krievijas tika pārvests uz Vāciju, kur viņa ārstēšanu uzņēmās Berlīnes Universitātes klīnika "Charite".