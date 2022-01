Kā otrs faktors tiek minēts - vakcīnu ražotāji vairākas reizes jau ir uzsvēruši, ka pote pret Covid-19 nepasargā no inficēšanās, bet gan no smagas slimības gaitas, hospitalizācijas, nāves gadījumiem.

Arāja skaidro, ka mēnešos no augusta līdz novembrim vidēji 80% no slimnīcās nogādātajiem ir pret Covid-19 nevakcinēti un līdz pat 90% mirušo arī nav bijuši potēti pret kovidu.

Eksperte uzsver, ka ļoti būtiski šajā laikā ir ievērot visus noteiktos drošības pasākumus - distances ievērošana, sejas masku valkāšana, izvairīties no vietām, kur pulcējas daudz cilvēku.

Aizvadītajā nedēļā no 27. decembra līdz 2. janvārim, jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis par 30,2%. Kaut nedaudz (par 1,9%) samazinājies testu skaits, par trešdaļu pieaudzis inficēto skaits Latvijā, ziņo SPKC.

Pagājušajā nedēļā strauji pieaudzis ievesto gadījumu skaits, sasniedzot 6,4% no visiem Covid-19 inficētajiem.

Ar Covid-19 inficēti cilvēki visbiežāk Latvijā ieradušies no Lielbritānijas, Itālijas, Zviedrijas, Vācijas, Spānijas, Somijas, Dānijas, Norvēģijas, Ēģiptes, Francijas, ASV, AAE, Lietuvas, Igaunijas un Ungārijas.

Latvijā līdz 2.janvārim konstatēti 644 SARS-CoV-2 omikrona varianta gadījumi, no kuriem 46% ir ievestie. Visvairāk gadījumi ievesti no Lielbritānijas, Itālijas, ASV, Spānijas, Dānijas, Francijas, AAE, Zviedrijas, Kanādas, Somijas. No šiem gadījumiem 69% atklāti, testējot iebraucējus lidostā.