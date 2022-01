Biedrības "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" lieldraugi ir Jānis un Jāņa vecāki - Alda un Georgs. Jānim ir autisms, un viņš ir neverbāls. Jānis ir ļoti vērīgs un rāms, patīk rosība, bet tikai tad, ja tā iet roku rokā ar klusumu un mieru. Ikdienu jaunietis dienas centrā Imantā neaizvada, jo dzīves vieta ir mainīga. Tā ir atkarīgs no tā, kurā valstī mamma Alda būs Latvijas vēstniece.

“Uz mirkli noliekam nedaudz maliņā to, ka esmu vēstniece. Pirmkārt esmu mamma savam dēlam Jānim un sieva vīram Georgam.

Jā, es pavisam noteikti vēlos teikt, ka esam kā trīs musketieri - viens par visiem un visi par vienu. Viens veselums, neatkarīgi no tā, kurā pasaules malā būtu.

Otrkārt, esmu mamma bērnam, kuram ir autisms, un tas mani 2006. gadā pamudināja nodibināt biedrību “Latvijas Autisma apvienība”, kura aktīvi darbojas joprojām. Mani uz to, ka būtu kas jāmaina šajā jomā, pamudināja mans dēls, kā tas parasti arī notiek, kad un ja ģimenē ienāk bērniņš ar šāda veida diagnozēm. Pamatā jau darītāji un kalnu gāzēji ir tie cilvēki, kuriem ir tiešā saskare, - ģimenes. Interešu aizstāvju kustības sākas ar vecākiem, bet svarīgi arī, ka kustībā iesaistās nesaistīti cilvēki. Kā, piemēram, tie prāti, kuriem šo kustību darbību kopums noderētu profesionālajā attīstībā, - psihoterapeiti, ergoterapeiti, skolotāji…

Es apbrīnoju to ieguldījumu, kā arī to, ka nenobijās uzņemties atbildību. Zirgu jāšanas nodarbības, peldēšanas nodarbības… to bija daudz un dažādas, un viss, lai izzinātu, saprastu un liktu labi justies dēlam un mums - vecākiem. Šobrīd esmu vēstniece Brazīlijā un Dānijā, kur arī pavadu lielāko daļu laika ar ģimeni, jo darbs, esot vēstniecei, tomēr prasa zināmu darba izpildi. Dāņi dzīvo savā burbulī. Ja neesi vietējais, pat diplomātiskais tituls nebūs zaļā gaisma, vismaz ne šajā valstī. Nekādu iespēju Jānim vai arī tās ir tikpat kā nesasniedzamas.