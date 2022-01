"Es esmu nenormāli priecīga, ka kategorijā "Indie vai alternatīvās mūzikas albums" ir visi mani draugi, par to patiess prieks. Vislielākais pacilājums ir par videoklipa nomināciju, vislielākais kliedziens ir Tomam Harjo un viņa komandai. Toms ir liels malacis!" priecājas Vēbere.

Reperis Edavārdi nomināciju sakarā aizdomājas par mūzikas industrijas pārstāvju vērtējumu: ""Zelta mikrofons" vienmēr ir bijis interesants notikums, kurā var pavērot, kā mūzikas industrijas pārstāvji vērtē to, kas ir "labi" vai "slikti". Par nomināciju neesmu pārsteigts, jo "Ekosistēmas" ir viens no spēcīgākajiem albumiem šajā žanrā, kā arī daudzi kolēģi ir minējuši, ka šis varētu būt viens no maniem labākajiem darbiem.