KNAB bijušajam Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktoram Aļeksejenko piemērojis vēl vienu sodu

Aļeksejenko piemērots 90 eiro sods , jo 2019. gadā viņš kā departamenta direktors, veicot toreizējās departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes priekšnieces darba izpildes vērtēšanu un novērtējot viņas darbu 2019. gadā ar maksimālo punktu skaitu, uzlicis rezolūciju "Saskaņots", kā rezultātā priekšniecei piešķirta prēmija 60% apmērā no viņai noteiktās mēnešalgas 2264eiro, kas atbilst 1358 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Jau ziņots, ka Rīgas dome 2021.gada 28.aprīlī atbalstīja Aļeksejenko atbrīvošanu no Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora amata.

Aļeksejenko paredzēts atbrīvot no departamenta direktora amata, ja saistībā ar vienu no Rīgas pašvaldības iesniegtajiem prasības pieteikumiem tiesa pieņems spriedumu par darba līguma izbeigšanu. Attiecīgajam spriedumam, lai amatpersonu atbrīvotu no amata, ir arī jāstājas spēkā.