Baidens uzskata, ka Putins iebruks Ukrainā

Eksperti uzskata, ka tādējādi Kremlis sevi nostādījis situācijā, kurā jebkura atkāpšanās no Rietumiem izteiktā ultimāta tiks uztverta kā pazemojoša Putina sakāve.

"Krievija iebrukuma gadījumā tiks saukta pie atbildības, taču tas ir atkarīgs no tās darbībām. Viena lieta, ja tas ir neliels iebrukums un mums nāksies cīkstēties par to, ko darīt un ko nedarīt un tā tālāk," norādīja Baltā nama saimnieks. "Taču gadījumā, ja viņi darīs to, uz ko ir spējīgi, (..) tā Krievijai būs katastrofa, ja viņi iebruks Ukrainā dziļāk."