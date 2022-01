Ar pikantām sarunām "Kad viņas satiekas" dāmu kompānijai pievienojas Valdis Melderis

"Divdesmit gados tu domā, ka izmēram ir nozīme, 40 gados tu to zini pavisam droši. Nu nē, es jokoju! Patiesībā, ap 40 tu esi iemācījies apieties ar to, kas ir un nesūdzēties par to, kas nav" – saka Valdis Melderis un aicina rotaļīgi parunāties par drosmīgām tēmām, jo "kādam taču tas ir jādara!"