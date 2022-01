Zināma mūziķu uzstāšanās secība "Supernovas" pusfinālā

Dziesma “Can't Get You Outta My Head” ir par sevis atrašanu, iemīlēšanos un prieku, ko sniedz otrs cilvēks.

Dziesma “In And Out of the Dark” vēsta par pārkāpšanu pāri tumšiem brīžiem dzīvē. Dažreiz tie mēdz ievilkt kritienā lejup, pazušanā, tomēr beigās vienmēr kaut kur blakus ir gaisma.