"Muzikālajā bankā" šogad triumfē "Prāta Vētra" un "Tautumeitas"

Krāšņo apbalvošanas ceremoniju vadīja grupas "Citi Zēni" mūziķis Jānis Pētersons, bet scenāriju veidoja humorists Edgars Bāliņš. Uz skatuves kāpa un par šī gada vērtīgākās dziesmas titulu cīnījās pašmāju iemīļotākie mūziķi un to apvienības, tostarp, arī līdz šim visvairāk titulētie "Muzikālās bankas" uzvarētāji Dons, Prāta Vētra, Intars Busulis un citi. Radioklausītājiem "Muzikālās bankas" tiešraidi komentēja Latvijas Radio 2 ētera personība Baiba Palkavniece.

"Jau tradicionāli "Muzikālās bankas" vadīšana tiek uzticēta cilvēkam no mūziķu aprindām, tādēļ šogad izvēlēts vienas no pašmāju enerģiskākās un ekspresīvākās grupas "Citi Zēni" līderis Jānis Pētersons. Jānis ir gan izcils mūziķis, gan pasākumu vadītājs, un, to apvienojot ar humorista Edgara Bāliņa veidoto pasākuma scenāriju, nešaubīgi sanāks lielisks gala rezultāts," atklāja Latvijas Radio 2 direktors Kaspars Mauriņš. Viņš, savukārt, kopā ar kolēģi Līnu Rudzoni aizskatuvē intervēja mūziķus.