"Nekā personīga": Cenu kāpumā vaino arī nepareizi piešķirtu valsts atbalstu

Līdz ar to ekonomika joprojām ir ierobežota, iegrožota un tas, ko dara valsts atbalsts, viņš tikai daļēji to kompensē."

Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja Inna Šteibuka teica: "Mums ir jāuzmanās ar būvniecības nozari. Par to, ka būvniecības nozarē ir iespējama pārkaršana, mēs par to brīdinājām, izskatot un vērtējot atveseļošanas plānu, un tas bija februārī, martā."

"Mēs gaidām, ka būs arī ES struktūrfondu līdzekļi, un ir arī valsts investīcijas no mūsu pašu budžeta, kas ir saistītas ar citiem būvniecības objektiem. Plus vēl ir "Rail Baltica", un mūsu bažas ir tādas, lai tikai tā apguve nesāktos vienlaicīgi," viņa norādīja.

Būvniecības apjomi pēdējā gada laikā nav pieauguši līdz ar to pieņēmumi, ka būvniecības nozare būtu tā nozare, kas ir viens no inflācijas dzinējspēkiem, mēs no savas puses to tā nesaskatām," viņa norādīja.