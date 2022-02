Raidījums: VID laiž garām iespēju atgūt naudu no nodokļu parādnieka

Bijušā kinoteātra "Pionieris" telpas 2000. gadu sākumā nomāja klubs "Essential". Vairākus gadus bija viena no populārākajām nakts dzīves vietām Rīgā. Līdz ar 2008. gada ekonomikas lejupslīdi sākās arī kluba noriets.

Finanšu krīzes sākumā klubs piedzīvoja naudas problēmas. Kluba īpašnieks vienojās ar kādas fiktīvu uzņēmumu shēmas vadītāju par viltus darījumiem, lai tādā veidā izvairītos no nodokļu maksāšanas.

Finanšu policija shēmu atklāja un tiesa kluba īpašniekam lika valsts budžetā samaksāt 116 tūkstošus eiro. Naudas piedziņu uzticēja zvērinātam tiesu izpildītājam Mikam Kozlovskim. Tagad naudu no tā paša uzņēmēja grib dabūt arī banka "Luminor", tam pieslēdzot citu tiesu izpildītāju - Līgu Krimu.

"Tad, kad viņš uzzināja, ka cits izpildītājs ir uzsācis piedziņu, tad tika informēts Valsts ieņēmumu dienests, ka es esmu valstij parādā, es to atzīstu, diemžēl tā tas ir, lūdzu, lai segtu valsts parādu, pievienojieties izpildlietai, lai jūs varētu saņemt naudu.

Tas notika augustā. Tika aizsūtīta vēstule VID un, protams, abiem tiesu izpildītājiem, - lūdzu, vienkārši pievienojieties lietai, neko vairāk. No augusta līdz pat decembrim nekāda atbilde no ieņēmumu dienesta, nekāda reakcija uz šo vēstuli vispār nebija saņemta. Decembrī tika saņemta informācija, ka tas īpašums tomēr izsolē ir pārdots," sacīja parādnieka pārstāvis Andris Daugaviņš.

Tomēr arī maksātnespējas lietās VID izpelnījies kritiku par novēlotu reakciju uz ļaunprātīgas maksātnespējas gadījumiem, kad firma bankrotē, lai tiktu vaļā no parāda. Par to Valsts kontrolei aizdomas radās pēdējā revīzijā, kurā tā pētīja maksātnespējas lietas līdz 2017. gadam. Nākotnē revidenti apsver analizēt, kā veicas tieši ar nodokļu parādu atgūšanu.

No "Luminor" parāda uzņēmējs varētu tikt vaļā maksātnespējas procesā, turpretim no kriminālprocesā piespriestās Valsts ieņēmumu dienestam maksājamās summas atbrīvoties nav iespējams. Iespējams, tādēļ viņam ir tik lielas dusmas par to, ka VID neaizgāja un nepaņēma naudu.