ReTV: Apdrošinātāji brīdina, kuru applūdušo māju īpašnieki var palikt bez kompensācijām

Apdrošināšanas uzņēmumā “Ergo” ReTV skaidro - kompensācija plūdos tiek izmaksāta gadījumos, ja kaitējums radies neparedzēti kādā no dabiskajām ūdenstilpēm, nevis vietās, kur šāda plūdu iespējamība ir bieža un regulāra. “Tātad, kā mēs to vērtējam, ja pēdējo piecu gadu laikā nav notikusi pārplūšana, tas ir neparedzams notikums, mēs to uzskatām par apdrošināšanas gadījumu. Kā mēs to pārbaudām? Mēs to pārbaudām pēc meteoroloģiskās stacijas kartes rādījumiem vai atbilstoši pēc adreses, pieprasot informāciju par pēdējā laika notikumiem šajās teritorijās,” saka Ilze Andersone, “Ergo” Atlīdzību regulēšanas departamenta direktore.