Ekonomiskās sekas Krievijas iebrukumam Ukrainā būs nopietnas, skaidro banku analītiķi

"Nav ne mazāko šaubu, ka Eiropas Savienība (ES) un ASV pret šo valsti noteiks ļoti stingras sankcijas. Tās finanšu sistēma, visdrīzāk, tiks izolēta no ASV un Eiropas finanšu tirgiem, ar saviem stratēģiskajiem sabiedrotajiem noteikti būs solidāra arī Japāna. Līdz ar to ir iespēja, ka tirdzniecība ar Krieviju, kā arī Baltkrieviju var pilnībā apstāties, pat, ja netiek noteikts tirdzniecības embargo, jo norēķini var kļūt neiespējami. Normāla tirdzniecība ar Ukrainu arī diez vai būs iespējama kara stāvokļa dēļ," sacīja Strautiņš.

Viņš pauda, ka līdz ar to Latvija, iespējams, zaudēs eksporta tirgus šajās valstīs. Preču eksportā to kopējā daļa pērn bija apmēram 10%, taču reeksports tirdzniecībā ar šīm valstīm veido ļoti lielu daļu. Pakalpojumu tirdzniecībā Krievija un Baltkrievija līdz šim bija galvenie partneri tranzītbiznesā.

"Energoresursu cenas šorīt ir būtiski kāpušas un ekonomiskā ietekme uz Latviju būs ievērojama, bet ar ekonomikas modeļiem to vērtēt nav iespējams. Tas būs atkarīgs no tuvāko dienu sankcijām un Krievijas atbildes soļiem," teica Āboliņš.

Tāpat Āboliņš atzīmēja, ka kopējais preču eksports uz Krieviju, Baltkrieviju un Ukrainu veido apmēram 1,6 miljardus eiro jeb nedaudz vairāk kā 5% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Taču lielākā potenciālā ietekme noteikti ir no energoresursiem. Naftas un dabasgāzes cenas finanšu tirgos šorīt ir būtiski augušas, un tuvu 100% no dabasgāzes, kā arī būtisku daļu naftas produkti nāk no Krievijas vai ir Krievijas izcelsmes.