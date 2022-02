"Lursoft": Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos Krievijas uzņēmēji ieguldījuši 435 miljonus eiro

Gan pēc uzņēmumu skaita, kuros Krievijas pārstāvji veikuši ieguldījumus, gan arī pēc ieguldītāju skaita Krievija ir pirmajā vietā, tomēr pēc uzkrāto ieguldījumu apjoma Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos ierindojas tikai 7.vietā. Lielāki ieguldījumi reģistrēti no Zviedrijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Nīderlandes, kā arī Kipras kā izcelsmes valsts.

Šobrīd Krievijas pārstāvji savus līdzekļus ieguldījuši 4424 Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos. Lai gan to kopējais apgrozījums 2020.gadā sasniedza 4,4 miljardus eiro, kas bija aptuveni 7% no visu Latvijas uzņēmumu apgrozījuma, būtisku daļu no šī apgrozījuma uzrādījis viens pats uzņēmums - ķīmisko vielu vairumtirgotājs "Uralkali Trading", kas izmanto Latviju tirdzniecībai ar citām valstīm un uz Latvijas iedzīvotāju nodarbinātību un labklājību šī uzņēmuma ietekme ir nebūtiska. "Uralkali Trading" 2020.gadā ar darba vietām nodrošināja tikai 58 strādājošos. Turklāt 2020.gadu uzņēmums noslēdza ar 90,48 miljonus eiro lieliem zaudējumiem.