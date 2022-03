Lielbritānijas ārlietu ministre nāk klajā ar sliktām ziņām Krievijas oligarhiem

"Tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Šie oligarhi ļāva darīt Vladimiram Putinam to, ko viņš dara. Uz viņa rokām ir asinis," intervijā laikrakstam "The Times" pavēstīja Trasa.

"Tas sākās no Aukstā kara beigām, kad mēs samazinājām izdevumus aizsardzībai. Es domāju, ka Rietumi sāka zaudēt modrību [premjerministra Tonija] Blēra laikā (atradās premjera amatā no 1997. līdz 2007.gadam) un turpināja to līdz šim laikam. Bija virkne lūzuma punktu. Un ik reizi Rietumi neuztvēra nopietni to, ka plāno Putins," sacīja Trasa.