ReTV: Virsraksts "Ludzā gaida Krievijas karaspēku" avīzē izpelnās arī uzslavas

Mediju pētniece Anda Rožukalne ReTV atzīst, ka diskusija par noskaņojumu Ludzā ir jāattīsta, bet virsraksta izvēle nav uzteicama. “Žurnālistam ir nevis jāatkārto tāda veida (faktiski baumām līdzīgi apgalvojumi), bet jāmēģina tie pārbaudīt. Var, protams, publicēt: “Mūsu lasītājs teica to un to. Mēs centāmies pārbaudīt. Mums izdevās pārbaudīt to un to, neizdevās pārbaudīt to un to”. Atstāt šos vispārīgos apgalvojumus nozīmē tomēr neadekvāti satraukt lasītājus.”