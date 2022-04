No bāreņa par apsūdzētu Krievijas oligarhu. Romāna Abramoviča dzīves līkloči

"Godīgi sakot, es nevaru savu bērnību nosaukt par sliktu," viņš savulaik sacīja intervijā laikrakstam "The Guardian".

"Bērnībā nevar salīdzināt lietas: viens ēd burkānus, otrs konfektes, abas lietas garšo labi. Bērnībā tu nespēj to atšķirt."

"Mežonīgie Austrumi"

Padomju Savienības sabrukums un arī ar to saistītā valsts kontrole pār minerālraktuvēm pavēra vēl vairāk iespēju, un Abramoviču piemeklēja vēl viena veiksme.

1995. gadā viņš no Krievijas valdības safabricētā izsolē par aptuveni 250 miljoniem ASV dolāru pārņēma naftas kompāniju "Sibņeft". Viņš to 2005. gadā pārdeva atpakaļ valdībai par 13 miljardiem ASV dolāru.

Ieiešana politikā

Boriss Jeļcins 1999. gadā atkāpās no amata, un Abramovičs bija viens no tiem cilvēkiem, kas atbalstīja premjerministru un bijušo KGB spiegu Vladimiru Putinu kā Jeļcina pēcteci.

Kad Putins prezidenta krēslā nostiprinājās, viņš centās nostiprināt savu varu arī pār oligarhiem. Daži no viņiem nonāca cietumā, bet citi tika pat izsūtīti, ja neizrādīja viņam lojalitāti.

Abramoviču nepiemeklēja neviens no šiem likteņiem. 2000. gadā viņš tika ievēlēts par gubernatoru nabadzīgajā Čukotkas reģionā Krievijas ziemeļaustrumu galā. Viņš kļuva populārs, kad sāka ieguldīt savu naudu sociālajos pakalpojumos, bet 2008. gadā atkāpās no amata.

Spožums un posts Londonā

2003. gadā Abramovičs kļuva slavens visā futbola pasaulē, kad viņš iegādājās slaveno Londonas futbola klubu "Chelsea", to iegādājoties par 140 miljoniem mārciņu. Daudzi to uzskatīja par neparastu soli no cilvēka, kuru mēdza raksturot par klusu un kautrīgu.