"Tur augšā ir labāka un vieglāka dzīve!" Vija Kilbloka par savu ceļu līdz vadītājas amatam

"Mēs dzīvojam sievietēm ļoti labā laikā. Kad nepārvaramu šķēršļu, lai sasniegtu tos augstos stratēģiskās vadības līmeņus, būtu neatkarīgas uzņēmējas, - nav. Nav ne politisku, ne ekonomisku, ne juridisku šķēršļu. Un tomēr statistika rāda, ka sievietes vadošos amatos un biznesā ir neproporcionāli maz. Tiek runāts daudz par to, kā sievietes motivēt, pacelt drosmi un pašapziņu, bet netiek pateikts galvenais - kāpēc ir jāiet uz tām virsotnēm!" par savu lekcijas mērķi stāsta Vija Kilbloka.

Tas ir kaut kāds vēsturiski izveidojies mūsu uzvedības modelis, ka mēs domājam par to lielo atbildību, kuru mēs labprāt atstātu vīrietim kā smagumu, jo meklējam patvērumu aiz vīrieša muguras.

Mēs meklējam aizvēju! Un tad ir tā, ka sieviete ies, darīs, uzņemsies visu darba smagumu, arī to atbildību, ko vīrietis viņai deleģēs, kas būs viņa lēmumi, bet tava atbildība, un atstājam vīrietim laurus. Un te, es domāju, mums vajadzētu būt daudz vērīgākām un skatīties, kāpēc vīrieši to dara. Kāpēc vīrieši, aktīvi, ļoti pārliecināti, pašapzinīgi un pat agresīvi tiecas uz tām varas virsotnēm, kur ir iespēja pieņemt lēmumus un, jā, turēt rokās varu? Un tagad teikšu to, ko vēlos jums pateikt, kāpēc es te vispār esmu, -