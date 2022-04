"Sakustināt tos iedomātos stikla griestus, kas ir virs sievietēm profesionālajā karjerā." SEB bankas valdes priekšsēdētāja par sievietes-bankas vadītājas ikdienu

"Es esmu sieviete, bet tas nav ne mans sasniegums, ne fakts, ko es esmu varējusi ietekmēt. Bet ir daudzi citi sasniegumi, kurus varēju un arī esmu ietekmējusi. Es esmu nostrādājusi 27 gadus finanšu jomā un daudzus no tiem kā vadītāja. Un divus no tiem Londonā - finanšu metropolē. Un nu jau sešus gadus vadu vienu no labākajām bankām Latvijā.