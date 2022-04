"Swedbank" paziņo, ka pārtrauks finanšu darījumus uz un no Krievijas un Baltkrievijas

Līdz ar Krievijas militāro uzbrukumu Ukrainai, pēdējo nedēļu laikā ir ieviestas apjomīgas sankcijas kā pret Krievijas Federāciju, tā arī Baltkrievijas Republiku, daļu to pilsoņu un arī uzņēmumu. Līdz ar to, ievērojot visas Eiropas Savienības un ASV OFAC sankciju prasības un Grupas attiecīgās risku politikas, "Swedbank" Grupa ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt visus finanšu darījumus, kur maksājumi tiek veikti uz vai saņemti no Krievijas un Baltkrievijas.