Kad varētu atjaunot prāmja maršrutu Rīga-Stokholma?

"Ir sajūta, ka pēc diviem gadiem esi atgriezies mājās. Jo ilgi nostrādāju - no 2014. gada līdz 2020., un tagad esmu mājās," sacīja prāmja "Isabelle" Informācijas centra darbiniece Monta Lejasbūda.

Latvijas karogs plīvo mastā Tallinas ostā, un šogad "Isabelle" jūras ceļojumos no Rīgas uz Stokholmu nedosies. Tā vietā 70 cilvēku komanda, kurā puse ir no Latvijas, atbalstīs Ukrainas kara bēgļus, jo prāmis tagad ir bēgļu viesnīca.

Covid-19 laikā kruīzus apturēja. 6.aprīlī bija paredzēts pirmais reiss uz Stokholmu, taču vēlāk to pārcēla uz jūnija sākumu. Līdz šonedēļ uzņēmums paziņoja, ka reisu nebūs vispār. Otrdienas pēcpusdienā prāmis "Isabelle", kas vairāk nekā 15 gadus bija neatņemamām Rīgas ainavas daļa, pameta ostu.

"Rīgas – Stokholmas maršrutam ir jau 16 gadi, un mēs to atcēlām ar smagu sirdi. Bet pašlaik, skatoties uz pasažieru skaitu, neskaidrībām ar ceļošanu un īpaši saistībā ar karu Ukrainā un ģeopolitisko situāciju, tāpat redzot pieaugošās degvielas cenas... Kad to visu saliek kopā, mēs neredzējām iespēju veikt šo maršrutu, jo mēs to nevaram darīt veiksmīgi," skaidroja "Tallink" komunikācijas vadītāja Katrī Linka.

2500 pasažieru jau bija iegādājušies biļetes kruīzam Rīga – Stokholma. Tagad uzņēmums sazinās ar katru, lai atdotu naudu vai mainītu izbraukšanas ostu.

"Zinu, ka citi mēģina sazināties ar mums, bet to nespēj. Es ļoti atvainojos par to! Mēs visiem piedāvāsim alternatīvas. Varēs doties citos "Tallink" maršrutos, doties uz Stokholmu vai Helsinkiem no Tallinas, varēs atgūt naudu," sacīja Linka.

"Tallink" LTV apliecināja, ka šogad prāmja satiksme ar Stokholmu atjaunota netiks, bet esot cerības, ka prāmji atkal kursēt sāks 2023. gadā.