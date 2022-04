Krievijas tehnoloģiju nozare iedzīta strupceļā - kas devis smago triecienu?

Šī gada pirmajā ceturksnī vien platformā reģistrējušies tikpat cilvēku, cik visā pagājušajā gadā kopā ņemot. Lielākā daļa jauno lietotāju ir IT speciālisti, kuri meklē iespējas pārcelties no Krievijas un Ukrainas.

Milzīgas bēgļu straumes pamet Ukrainu, taču – arī Krieviju pamet tūkstošiem cilvēku, it īpaši no tehnoloģiju nozares, kas Rietumvalstu sankciju dēļ ir kļuvusi apdraudēta. Aprēķināts, ka februārī un martā vien aptuveni 70 000 IT speciālisti ir pametuši Krieviju. Krievijas elektroniskās komunikācijas asociācija prognozē, ka aprīlī Krieviju pametīs vēl 100 000 IT speciālistu.