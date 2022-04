Uz tirdzniecības centra "Domina Shopping" autostāvvietas jumta norisināsies "Vasaras mūzikas festivāls"

2022. gada sākumā "Citi zēni" uzvarēja LTV dziesmu konkursā "Supernova" un ieguva iespēju šā gada maijā pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā Turīnā ar dziesmu "Eat your salad", kas ieguvusi vairāk nekā vienu miljonu klausījumu "Spotify" un "YouTube", kā arī 200 miljonus skatījumu "TikTok" platformā.

"Čaikovskis, viens no klasiskās mūzikas grandiem, ir klātesošs arī mūsdienās. Viņa mūzika tiek izmantota kino skaņu celiņos un datorspēlēs, savukārt baleta "Riekstkodis" apmeklējums Ziemassvētku laikā ir kļuvis par tradīciju daudzām ģimenēm visā pasaulē. Tāpēc šī programma ir sadarbības projekts ar lielo meistaru, it kā viņš pats joprojām dzīvotu starp mums, tāpat kā dzīvo viņa mūzika," skaidro V. Pūce. Visiem labi pazīstamas melodijas mijiedarbosies ar "Dagamba" oriģinālmūziku, pārkāpjot klasiskos standartus un šķietami neiespējamo padarot iespējamu. "Dagamba" sastāvā muzicē Valters Pūce (čells), Antons Trocjuks (čells), Dainis Tenis (klavieres), Artūrs Jermaks (bungas), Alise Broka (kontrabass).

Bet festivāla noslēdzoši ballīti 17. jūnijā iegriezīs normāli čaļi no "Musiqq". Pirms vairāk nekā desmit gadiem tika ierakstīts pirmais singls "Klimata kontrole", un savu darbību sāka grupa "Musiqq". Šajā laikā ir izdoti četri studijas albumi, pēdējais no tiem – ar nosaukumu "10". Šīs vasaras koncertā uz "Domina Shopping" jumta grupa piedāvās gan zināmās dziesmas, gan skaņdarbus, kas tapuši pēdējā laikā: "Kanēlis un cukurs", "Mēs esam viena koka zari", tāpat arī gaidāmi pavisam jauni pārsteigumi un pirmatskaņojumi. Šajā vakarā "Musiqq" pievienosies paplašinātais mūziķu sastāvs no "MC orķestra": Roberts Rasa (basģitāra), Julians (taustiņi), Uldis Beitiņš (ģitāra) un Anrijs Grinbergs (bungas).