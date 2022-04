Militārais eksperts: Putins cenšas distancēties no Kadirova

Eksperts arī sacīja, ka atšķirībā no Krievijas, Ukraina nebaidās no tā dēvētajiem "kadiroviešiem". Krievijā to ir aptuveni 30 tūkstoši, un formāli tās ir daļa no Krievijas Nacionālās gvardes jeb "Rosgvardijas", kas ir pakļauta federālajām iestādēm.