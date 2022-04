“Latvijas attīstībai” finansēšanas lieta: partijas vadība noliedz sistēmiskus pārkāpumus

Šobrīd LA ir saņēmusi ziņas no KNAB un tālāk apvienības partnerus informējusi par četrām administratīvajām lietām, tāpēc nekādi radikāli soļi jāsper neesot, noprotams no Kustības "Par!" valdes priekšsēdētāja, veselības ministra Daniela Pavļuta teiktā: "Uz šo KNAB relīzi var paskatīties dažādi. Ir droši vien cilvēki, kas vēlēsies gūt apstiprinājumu tam, ka kaut kur kaut kas nav bijis un to pieminēs kā piemēru. Savukārt uz to var paraudzīties arī tā, ka, lūk, 18 mēnešus ir pārbaudīts, ir administratīvi pārkāpumi, krimināllietu nav, un šīs pārbaudes noslēgušās, un ar to, atrisinot šos administratīvā pārkāpuma procesus, šis jautājums būs izsmelts."

Kustības "Par!" valdes locekle, kādreizējā Sabiedrības par atklātību "Delna" vadītāja, tagad Saeimas deputāte Inese Voika šobrīd arī nesteidz spriest, vai 13 administratīvās lietas par finansēšanu liecina par sistēmiskumu – trūkstot informācijas par to, kāds ir katra konkrētā pārkāpuma raksturs. Lēmumi par ziedojumu atmaksu gadoties visām partijām, arī pašai Kustībai "Par!", klāstīja Voika: "Administratīvs sods pats par sevi neliecina par ļaunprātību un arī neliecina par sistēmiskumu. Taču protams, ka politisko partiju finansēšana un tā kārtība un tās godaprāts ir pamatu pamatā godīgai politikai. Jo, ja tu negodīgi finansē partiju, tas būvē ceļu uz to, ka tavu politiku var redzēt kā negodīgu un tu esi arī pats pakļauts dažādiem riskiem."

Mičerevskis pa šo laiku kļuva par Saeimas deputātu un netika uzņemts Pūces vadītajā "Attīstībai/Par!" frakcijā. Nesen deputāts no KNAB saņēma vēstuli ar informāciju par to, ka viņa sniegtā informācija ļāvusi konstatēt pārkāpumus LA darbībā. "Vai es esmu apmierināts ar to rezultātu? Nu, es domāju, ka man pašam personīgi varbūt ir vienalga, bet Latvijas valstij droši vien labāk būtu, ja ne tikai šī lieta, bet arī ļoti daudzas citas lietas, kas nav tā kā beigušās ar kaut kādām uzvarošām beigām – tā kā [Pjotra] Avena lieta vai azartspēļu lieta – šīs visas, un it sevišķi šobrīd šī finansējuma lieta, nu, tās īstenībā ir kliedzošas. Tas ir tāds relikts no deviņdesmito gadu beigām vai no divtūkstošo sākuma," par bijušo partiju sacīja Mičerevskis.