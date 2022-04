Saspīlējums Piedņestrā - vai Krievijas iebrukums Ukrainā var ieiet jaunā fāzē?

- Piedņestras reģionam ir izdevies izveidot šķietamu valsti, taču tas nav saņēmis starptautisku atzīšanu un nevar izdzīvot bez Krievijas subsīdijām un dažādām šaubīgām shēmām. Pēdējos gados tā pat ir integrējusi daļu savas ekonomikas Eiropas tirgū, taču kā Moldovas daļa. Reģionam ir zināma autonomija no Maskavas, ko nevar teikt par LNR un DNR. Tāpēc reģions ir izrādījis zināmu neitralitāti pret Ukrainu, no kuras tas ir atkarīgs, atšķirībā no LNR un DNR, kas cīnās Maskavas pusē un kopš 2014. gada tiek pārvaldītas tieši no Maskavas.