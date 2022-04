Britu eksperts: Krievijas uzbrukums Donbasā zaudējis sparu

"Viņi izveda visas apdriskātās daļas no Kijivas, bet pēc tam mēģināja pārformēt tās kaujas darbībām austrumos," skaidroja eksperts.

Kā norādīja Mārtins, Lielbritānijas paziņojums par to, ka Ukrainai sniegtās Rietumu palīdzības mērķis ir izspiest Krievijas karaspēku no visas Ukrainas teritorijas, arī no Krimas, iezīmē būtisku stratēģisku izmaiņu.