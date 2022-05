Politologs: Ukrainas sabiedrība patlaban nepieņems nekādu kompromisu attiecībās ar Krieviju

Daukšta ieskatā, patlaban veidojas trīs iespējamie virzieni. Pirmais no tiem ir meklēt diplomātisko samierināšanās ceļu, otrais virziens paredz Krievijas "izspiešanu" no Ukrainas gan diplomātiskā ceļā, gan arī izolējot Krieviju no pārējās pasaules, kā arī pastiprinot sankcijas. Trešais virziens - ukraiņi sakauj Krieviju savā teritorijā un nodrošina visas Ukrainas teritoriju suverenitāti.