"Pārstājiet mūs izvarot!" Puskaila sieviete Kannu kinofestivāla laikā protestē pret seksuālo vardarbību Ukrainā

Protestētāja izskrēja uz sarkanā paklāja pirms Džordža Millera filmas "Three Thousand Years Of Longing" pirmizrādes un novilka kleitu, lai atklātu uz savām krūtīm uzkrāsotos vārdus "pārstājiet mūs izvarot!".

Pētījumā "Becoming Abject: Rape as a Weapon of War" izpētīts, ka gadsimtiem ilgi izvarošana ir bijusi neatņemama karadarbības sastāvdaļa. Kara ietvaros pretējās puses karavīrs uzbrūk civiliedzīvotājiem ar mērķi ieņemt teritoriju. Izvarošanas kara ietvaros galvenais mērķis ir nodarīt traumas un tādējādi iznīcināt ģimenes saites un grupu solidaritāti ienaidnieka pusē.