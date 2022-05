Krievija gatavojas pamiera sarunām ar Ukrainu. Varētu atņemt tai konkrētas teritorijas

Lūgts komentēt no atsevišķu Rietumvalstu līderiem nākošus signālus par to, ka varbūt labāk būtu Ukrainai atdot Krievijai atsevišķas teritorijas, piemēram, Donbasu, lai pārējā Ukraina dzīvotu mierā, Sārts atzina, ka pēdējā laikā "šādas balsis ir pastiprinājušās", tomēr lēmums par to jebkurā gadījumā jāpieņem Ukrainai, lai gan aptauju dati Ukrainā rādot, ka tā šādam scenārijam nav gatava.